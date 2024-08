Le caffetterie contemporanee hanno tutte lo stesso menu o quasi Ma è giusto così

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 10 agosto 2024) Qualsiasi caffetteria contemporanea che apra oggi propone più o meno lo. Uova in tutti i modi, croque monsieur, French toast, pancakes e poi ovviamente il re dell’ultimo decennio: l’inossidabile avocado toast (con uova, pure lui). E se oltre ai piatti dalla cucina ci sono anche i lieviti, tre certezze sono garantite: pain suisse (se non lo fai, oggi non sei nessuno), un croissant di forma strana (roll o cubo) e pain au chocolat. Guai a inserire i cornetti all’italiana, l’impasto francese ha ormai surclassato qualsiasi altra variante. Se si apre anche la sera, si bevono vini naturali, et voilà, la ricetta per il perfetto bar moderno è servita. Sembrerà ripetitivo, eppure questo format è più necessario che mai.