La carta rifiuto speciale I sindaci non ci stanno | Difficoltà gestionali Serve un’alternativa

(Di sabato 10 agosto 2024) PISTOIA Una lettera ad Alia, volta a chiedere al gestore di intervenire per far sì che i rifiuti die cartone (in termini di imballaggi) prodotti dalle imprese artigianali ed industriali non vengano considerati rifiuti speciali, con tutto ciò che ne conseguirebbe in termini di smaltimento. E’ quel che hanno inviato le amministrazioni comunali di Quarrata, Serravalle e Carmignano, facendosi portavoce delle preoccupazioni che avrebbero esternato diverse aziende dei territori sopracitati in vista del passaggio dalla Tari alla Taric (ossia la "tariffa corrispettiva").