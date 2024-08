Inter serve un puntello Torna l’idea Hermoso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Tra presente e immediato futuro, in casala domanda inizia ad essere lecita: è emergenza difesa? Il tema è caldo, caldissimo, e va oltre le prestazioni di una pre-stagione che viene vissuta come un banco di prova relativo per chi ha vinto, dominando, l’ultimo campionato senza poi perdere pezzi pesanti sul mercato estivo. Una certificata dimensione di primo livello europeo che ha il suo prezzo, ovvero quello di avere prime e seconde scelte in grado di reggere l’urto delle superpotenze di Spagna e Inghilterra, senza dimenticare il solito Paris Saint-Germain. È il gioco dell’ambizione, che oggi pone i suoirogativi sulla retroguardia di Simone Inzaghi, prendendo spunto dagli aggiornamenti di ieri sulle condizioni di Stefan De Vrij.