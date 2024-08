Incidente a Borgo Mameli i paletti del Comune di Bologna | La manutenzione è in capo ai gestori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto 2024 – “È chi ha in gestione temporanea quell’area che deve farsi carico della cura e della. Altra cosa è la riqualificazione degli edifici attigui, le due cose non sono collegate”. Il, dopo la caduta di ieri della ‘trave’ nel ristorante all’apertoche ha ferito tre persone, ha deciso di fare ordine rispondendo direttamente a Renato Lideo, tra i socidel locale, che a mezzo stampa aveva sollevato il tema del progetto di riqualificazione “respinto” da Palazzo d’Accursio. Raffaele Laudani, assessore all’Urbanistica, ha per rimpallato le responsabilità nella metà campo di Lideo e soci.