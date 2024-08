Il Veliero alza il sipario Ponteggi e operai per Villa Valentina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Al via il cantiere di. Ihanno “inscatolato“ l’edificio di via Spallanzani, di proprietà del Comune di Monza che diventerà uno spazio aperto alla comunità e a disposizione per realtà sociali nell’ambito della disabilità. "Abbiamo avviato il cantiere per ristrutturare tetto, gronda e facciate – fa il punto Mauro Sironi, l’ingegnere a capo dei lavori –. Intanto la onlus Il, titolare del progetto stipulerà il contratto con il Comune di Monza per le demolizioni e ricostruzioni necessarie che partiranno a settembre". Partner attivi sono le associazioni Capirsi Down Monza, GeniAttori, Parafrisando ed Elianto, nell’ambito della rete Tiki Taka.