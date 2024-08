Il Solito Dandy l’umano sognatore | L’arte del mio mondo nascosto rivela i suoi segreti nelle canzoni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Come un universo estraneo al tempo che scorre e passa veloce. Come una città d’altri tempi, in cui la libertà carnevalesca si unisce alla profondità e malinconia del mare. Così, Fabrizio Longobardi, in arte Il, cantante finalista dell’ultima edizione di X Factor e direttore artistico de L’incanto dei rioni scorso, la racconta, la vede, la immagina. Ed è così, che se ne è innamorato, di una libertà e profondità che trasmette anche nella sua musica e che porterà, domani sera, in concerto, sul palco della Cittadella. Fabrizio, “Supersonico sogno di un“ è il suo ultimo ep. Qual è ilde Il? "Non ho un vero, perché alla fine conquelche tengo dentro finisce