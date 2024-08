Il Grand Hotel di San Pellegrino Terme rinasce grazie agli americani | torna l' albergo di lusso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Bergamo, 10 agosto 2024 – Dopo tante voci, passi indietro, finalmente una conferma. Il bando per il reergamocupero e la gestione deldi Sanse l'è aggiudicato il gruppo americano Ekn Development: l'esito ufficiale – dopo l’esame dell’offerta è stato comunicato dal Comune e rappresenta un passo decisivo per il rilancio turistico del territorio della Valle Brembana. La società di Newport Beach, della California, avrà dunque in gestione per 99 anni il complesso. L’investimento per il restauro e il recupero dell’immobile è quantificato in 64 milioni e 226.427 euro, con una compartecipazione pubblica di cinque milioni di euro, di cui tre da Regione e due dal comune, mentre il canone d’affitto annuo alla città è di diecimila euro.