Greg Rega live al Maschio Angioino di Napoli

(Di sabato 10 agosto 2024) Il talentuosoil 12 agosto (inizio ore 20:30 ingresso euro 15+d.p.) salirà sul palco, con il suo progetto “Neapolitan Power and More”, accompagnato da un quintetto di musicisti straordinari composto da: Mario Nappi al piano, Davide Afzal al basso, Saverio Giugliano al sax, Francesco Varchetta alla batteria. Noto per la sua voce potente e il suo stile unico,porterà l’ascoltatore in un viaggio tra le sonorità della musica black, R&B, Soul e funk, con un tocco di autentica energia napoletana. Dopo oltre un anno di attesa il talentuoso cantante soul è tornato sulla scenaaccompagnato anche da novità discografiche che confermano il suo spirito R’n’B intriso di atmosfere funk e blues. Recentemente, infatti, ha pubblicato l’inedito “Vita Mia” scritto con la produzione di Luigi Ferrara alias CALMO.