Fasano | morto spiaggiato cetaceo di specie molto schiva per classificarlo giunto un esperto dalla Sicilia Sarà esposto a Taranto

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 10 agosto 2024) E stato rinvenutoundellaZifio sul litorale di(BR) unpiuttosto schivo che rimane in superficie solo pochi minuti ed è capace di lunghe apnee anche di oltre 1 ora a profondità di oltre un chilometro per questo è raro incontrarlo in superficie. Lungo 2,47 metri e dal peso di circa cento chili non è stata accertata la causa del decesso perché sulla carogna non sono presenti segni e/o lesioni di alcun tipo è risulta anche in avanzato stato di conservazione. Una ditta autorizzata per lo smaltimento di S.O.A. (sottoprodotti di origine animale) ha ritirato la carogna in quanto materiale altamente contaminante ed oggi presso la sua sede in Grottaglie, alla presenza del personale sanitario del SIAV”C” del Dipartimento di Prevenzione della ASL di, il Dr. Petrella e il Dr.