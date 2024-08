Elezioni comunali Ravenna 2025 Barattoni candidato sindaco del Pd

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto 2024 – Adesso è ufficiale: sarà Alessandroildel Pd alle prossimeamministrative, in programma nella primavera del. Oggi infatti si è svolta l’assemblea comunale dei Democratici di, nella quale sono stati riportati i risultati delle consultazioni mirate a indicare ildel Pd da sottoporre alla coalizione di centro-sinistra. È stato quello di Alessandroil nome emerso al termine di un processo di colloqui approfonditi e partecipativi.ha 41 anni ed è segretario provinciale dal 2017. È sposato e ha un figlio. Laureato in economia politica, ha lavorato per 15 anni nel settore della gestione della logistica e movimentazione merci su gomma, ora si occupa di gestione immobiliare presso la Federcoop Romagna.