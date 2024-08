Convivenza e solidarietà L’esperienza di sei anziani che vivono in comunità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Combattere la solitudine e offrire un servizio fondamentale alle persone più ‘fragili’. È nato con questo proposito il Senior Co-Housing sociale di via San Miniato, nel quartiere Oltresavio, a Cesena, oggi abitato da sei persone anziane autosufficienti (quattro uomini e due donne) che hanno dato vita a una piccolache si supporta in tutte le situazioni (affiancati da figure professionali specifiche, dedicate al lavoro domestico e all’assistenza). Nei giorni scorsi i sei inquilini hanno organizzato una cocomerata a cui sono stati invitati l’assessora ai servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo, il direttore e il presidente di Asp Cesena-Valle Savio, Ausl Romagna, la dirigente e le funzionarie del Settore Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio e gli operatori di Asp. Presenti inoltre anche alcuni familiari dei sei inquilini over 70.