Calciomercato com – Milan prosegue la partita a scacchi per Fofana | Moncada prepara il rilancio decisivo|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 10 agosto 2024) 2024-08-10 16:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: “Dio ha creato il mondo in 7 giorni e adesso siamo al quarto”. Alla sua maniera Zlatan Ibrahimovic ha ricordato a tutti – in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’ultimo arrivato Alvaro Morata – che l’opera di costruzione del nuovoè più o meno a metà. E che nella sua testa, così come in quella del CEO Giorgio Furlani e del responsabile dell’area tecnica Geoffrey, mancano ancora alcuni tasselli per completare l’opera.