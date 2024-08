Cadice-Lazio | probabili formazioni orario e dove vedere la partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024)10 agosto 2024 – Ultima corsa, ultima prova, ultimo incontro prima del debutto ufficiale in campionato. Ladopo la sfida in Inghilterra contro il Southampton, vola in Spagna, più precisamente in Andalusia in quel piccolo lembo di terra bagnato dall'Oceano Atlantico per giocarsi il titolo del Trofeo Carranza,affronterà ilnell'Estadio Nuevo Mirandilla. Il calcio d'inizio è fissato per questa sera alle ore 21. Per la formazione spagnola è un titolo che va in scena ogni estate dal 1955: lo scorso anno ad affrontare gli andalusi ci fu il Lecce, con i salentini sconfitti dalla squadra andalusa. Il pareggio in Inghilterra con il Southampton è stato ricco di emozioni, colpi di scena, buone giocate e anche brutte scene, come la rissa finale che ha coinvolto Alessio Romagnoli con Carlos Alcaraz. Il bilancio dell'incontro è stato però positivo per i biancocelesti.