Viaggio nella Death Valley Piergiuseppe Monegato il maratoneta del Villaggio | Ho attraversato la Morte

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’anno scorso hala foresta amazzonica in Brasile, quest’anno, nientemeno, la Valle della, in California: sempre a piedi, sempre sulla distanza 217 chilometri che sono poi le 135 miglia con cui vengono indicate queste sfide estreme., il superdelBrollo, ha vinto un’altra grande sfida personale, completando “Badwater 135“. Badwater è il nome della località “più bassa“ del Nord America, che si trova cioè in una depressione a 85 metri sotto il livello del mare all’interno del parco della ““, la valle della, dove a luglio ci sono condizioni proibitive anche solo per stare all’aperto. Maè uno dei 74 straordinari atleti da tutto il mondo che sono riusciti a portare a termine l’edizione 2024 di questa sfida estrema. Iscritti in 103, partiti in 97, 23 hanno abbandonato durante il tragitto.