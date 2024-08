Unipol | utile semestre a 555mln raccolta sale del 10% a 82mld

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 9 agosto 2024) Milano, 9 ago. (askanews) – Il gruppoarchivia il primo2024 con unnetto consolidato pari a 555 milioni di euro, “considerando il contributo del consolidamento con il metodo del patrimonio netto di BPER e BPSO limitatamente al primo trimestre 2024”. Lo fa sapere il gruppo guidato dal presidente Carlo Cimbri in una nota. Nel 2023 l’consolidato era stato pari a 517 milioni di euro. Il risultato a periodo omogeneo al 30 giugno 2024 del gruppo, comprensivo del contributo delle partecipazioni in Bper e Banca Popolare di Sondrio alla stessa data si attesta a 632 milioni di euro (+22,2%). Nei primi sei mesi del 2024 ladiretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 8,165 miliardi di euro, in crescita, a perimetro omogeneo, del 10,4% rispetto ai 7,393 miliardi registrati al 30 giugno 2023.