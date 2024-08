Un sondaggio sul ‘sentiment’ dei fiorentini per il piano di sviluppo sostenibile del turismo in città

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 9 agosto 2024) FIRENZE – Si disegna ildidela Firenze. Per farlo è partita un analisi del sentiment deiin ordine ai visitatori nellad’arte. Ottenere informazioni affidabili e in tempo reale sui diversi comparti dell’offerta turistica della destinazione, sul suo stato di salute, sui visitatori e sui suoi competitor, per strutturare e mettere in atto unfinalizzato alloturisticodellaMetropolitana di Firenze, che ne rispetti l’identità sociale e culturale.