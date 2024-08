UFFICIALE – Di Maggio ceduto dall’Inter alla Serie C! La formula

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’Inter ha ufficializzato la cessione di Luca DiinC. Il club nerazzurro ha comunicato anche ladel suo trasferimento.– Luca Disi trasferisce al Perugia. Il giovane centrocampista, considerato uno dei prospetti più promettenti del settore giovanile nerazzurro, proseguirà la sua carriera in Umbria, dove avrà l’opportunità di mettersiprova nel calcio professionistico. Con il trasferimento al Perugia, Disi prepara a una nuova sfida inC, un campionato che potrebbe rivelarsi cruciale per il suo sviluppo. Altra cessione dPrimavera, ecco la nota COMUNICATO – “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Luca Dial Perugia. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce a titolo temporaneo.”. Fonte: Inter.