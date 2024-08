Tutti per i diritti dei reclusi Alle vittime però non ci pensa nessuno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 9 agosto 2024) Mai una volta che quando si parla delle carceri sigli altri, quelli che sono fuori. Si proprio loro, quelli che le malefatte dei carcerati le hanno subite. Facciamo un esempio, così ci capiamo meglio. Un esempio che ha nome e cognome: Ana Zahirovic, 31 anni, etnia Rom. Residenza abituale nell'accampamento di Castel Romano, notaforze dell'ordine come «Lady Scippo». È titolare del deprecabile record di 148 denunce per furto (e certamente sono assai meno numerose dei colpi portati a segno) ed ha sino qui accumulato condanne per 30 anni, regolarmente dribblate sfornando figli a ripetizione (siamo a quota dieci). Ultimo arresto a giugno 2024, ma verosimilmente destinata a breve a tornare alla sua occupazione preferita: rubare nella metropolitana di Roma.