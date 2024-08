Tutti inca***ti neri Urla e calci Choc in aeroporto e vacanze rovinate un vero disastro | Cosa è successo ai loro bagagli

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 agosto 2024) “Sono incati come bisce. Siamo sole al gate a gestire overbooking di anche oltre 15 passeggeri. Veniamo mandate, sempre da sole, a sbarcare voli di quasi 200 persone arrabbiate, senza mai alcun aiuto dei responsabili”. È questo quello che racconta una impiegata dell’di Bergamo Orio Al Serio, uno degli scali più importanti del nord Italia. Ma è così un po’ in tutta Italia, sembra di capire dalle numerose notizie che provengono dagli aeroporti. >> “Oriana è morta”. Tragica fine della 71enne uscita di casa e scomparsa nel nulla: il ritrovamento dei carabinieri Il caos, in questi giorni caldi di ferie, regna sovrano negli aeroporti e nelle stazioni, dove ieri ad esempio è stato registrato un ritardo record di 4 ore su molti treni da Milano e Napoli. E tranne alcune, sempre più rare compagnie aeree, la situazione non è delle migliori negli aeroporti.