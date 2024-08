Tutti i film italiani alla Mostra del Cinema di Venezia 2024

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sono molti iselezionati nelle varie sezioni delladeldi. Si parte con cinque titoli in concorso (uno in meno dello scorso anno). Gianni Amelio, un habitué del Lido, si presenta con Campo di battaglia interpretato da Alessandro Borghi, mentre Luca Guadagnino, che doveva aprire lalo scorso anno con Challengers, prosegue il suo viaggio nelinternazionale con Queer, in cui collabora con l'ex 007 Daniel Craig. Iddu GIULIAPARLATOFabio Grassadonia e Antonio Pizza in Iddu (Sicilian Letters), con Toni Servillo ed Elio Germano, raccontano in chiave grottesca la vita del boss mafioso Matteo Massina Denaro, mentre Giulia Louise Steigerwalt ci conduce nelporno italiano con Diva Futura, progetto in cui Pietro Castellitto interpreta Schicchi, e Denis Capezza Moana Pozzi.