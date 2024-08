Sosta gentile e rimodulazioni ecco le novità del piano parcheggi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sarzana (La Spezia), 9 agosto 2024 – Introduzione della, rimodulazione della disciplina e delle modalità dio, ma anche possibile affidamento del servizio in house alla partecipata Atc. Queste le principaliattorno a cui ruoterà il nuovodella, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025. Diverse le critiche e i suggerimenti arrivati sia dalla maggioranza che dall’opposizione negli ultimi mesi per propare a risollevare la situyazione del commercio cittadino, con particolare attenzione ai. Come noto, il servizio di gestione da 9 anni è affidato a Gestopark, società che dal 2015 corrisponde al Comune, a fronte della concessione, 250 mila euro annui più eventuali eccedenze per maggiori incassi.