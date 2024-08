Schianto tra macchina e camion | l’automobilista finisce a Torrette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Brutto incidente poco prima delle 13 ieri in territorio di Camerano. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada al chilometro 234 per lo scontro tra un’auto e un autocarro. L’impatto è stato molto violento. La squadra di Ancona, con attrezzatura idonea, ha estratto il conducente dell’autovettura e l’ha affidato alle cure dei sanitari per essere trasportato con l’eliambulanza all’ospedale regionale di. Icaro è atterrato poco distante dal punto in cui i mezzi di soccorso stavano già operando per le medicazioni sul posto. Le condizioni del conducente dell’auto, giovane non del posto, non sarebbero tanto preoccupanti da far temere per la sua vita. Successivamente i pompieri hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento.