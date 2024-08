Sanità digitale e del territorio Fnopi presenta ‘Connected care’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 ago. (Adnkronos Salute) – Ladelcambia assetto e con essa la professione infermieristica è chiamata ad evolvere per rispondere ai mutati bisogni di salute delle persone. Quali sono le opportunità e quali le sfide implicate in una transizione che vede come fattori-chiave le nuove tecnologie e lo sviluppo delle professioni sanitarie e sociosanitarie? Con l’ambizione di trovare risposte a queste e altre domande legate all’attuale panorama della salute in Italia e avviare un confronto a livello nazionale sui nuovi equilibri fondati sulle linee guida nazionali sostenute dal Pnrr, la Federazione nazionale Ordini delle professioni infermieristiche () organizza il 17 settembre a Bologna il convegnoCare – Frontiere attuali e fattori di successo nella trasformazionein’.