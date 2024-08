Processo Amanda Knox i giudici | Calunniò Lumumba per porre fine alle indagini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Firenze, 9 agosto 2024 – Di «veritiera» c’è la circostanza dell’«urlo straziante» lanciato da Meredith Kercher quando venne uccisa. Si tratta di « un fatto realmente accaduto» e una «circostanza puntualmente riportata nel memoriale» di. Lo sostengono idella Corte d'assise d'appello di Firenze che hanno condannatoper calunnia. Per il'americana «era perfettamente consapevole dell'innocenza» di Patrickperché «si trovava all'interno della casa al momento dell'omicidio e quindi ben sapeva che lì non c'era»., sempre secondo quanto riportato nelle motivazioni della sentenza di Firenze, accusò ingiustamente Patrickdell'omicidio di Meredith Kercher «per uscire dalla scomoda situazione in cui si trovava, accusando un innocente pertermine».