Per costruire il Campo largo dobbiamo muoverci ora La versione di Giro

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il dibattito sul cosiddetto(ma si può chiamare anche in altro modo) ferve attorno alla questione dei veti. Chi ancora ne pone nel centrosinistra attuale, come AVS (ma pare si tratti solo di una parte di essa), nei confronti di Matteo Renzi e di Italia Viva forse non ricorda che la propria coalizione non vince un’elezione sulda decenni. I governi di altro tipo a cui il Pd o altri hanno partecipato non contano in questo stadio di costruzione. “Perdere per non perdersi” è un’impostazione ideologica invecchiata e non rappresenta più un’opzione di questa fase politica, come sa bene Elly Schlein. Occorre altresì imparare dalla destra che sa fare coalizione molto meglio e in maniera più solida senza che ciò significhi avere le medesime idee su tutto, come si vede. La stessa cosa deve avvenire dall’altro lato dello schieramento politico, invece che frammentarsi.