Online il videoclip di DUOLINGO di ELITO

(Di venerdì 9 agosto 2024)pubblica ilufficiale del nuovo singolo “”. Andiamo a saperne di più. Fuori ildi “” diE’ilufficiale del nuovo singolo di” (distribuito da The Orchard), pubblicato venerdì 21 giugno su tutte le principali piattaforme digitali con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Cosa descrive il? Il, diretto da Colibree (Marcello Della Puppa), vede come protagonista l’artista mentre passeggia malinconicamente per un parco con in mano un mazzo di palloncini per poi lasciarli tutti andare. Il video racconta, attraverso immagini, una storia d’amore finita in cui sono state interrotte tutte le comunicazioni tranne che su, dove essendo ancora amici, ognuno riceveva le notifiche dell’altro.