Olimpiadi Parigi 2024 le medaglie dell’Italia | Diretta 9 agosto

(Di venerdì 9 agosto 2024): leinSono 30 leconquistate finora dall’Italia alledi: dieci ori, undici argenti e nove bronzi. Oggi, venerdì 9, la giornata si è aperta con Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri rispettivamente quarto e quinto nella 10km di nuoto di fondo nelle acque della Senna (l’oro è andato all’ungherese Kristóf Rasovszky). C’è amarezza per il risultato dei due azzurri, che per ampi tratti della gara hanno condotto nei primi tre posti. Oggi è in programma anche la finale della staffetta 4×100 uomini dell’atletica leggera, con Melluzzo, Jacobs, Desalu e Tortu a caccia di una medaglia, mentre l’Italia maschile del volley si gioca il bronzo nella finale per il terzo posto contro gli Stati Uniti.