Nissan studia la vernice refrigerante | riduce la temperatura dell’abitacolo e il consumo di energia

(Di venerdì 9 agosto 2024) Abbassare lain estate? Per farlostando un’innovativache contribuisce pure a ridurre ildiutilizzata per l’impianto di climatizzazione. “Sviluppata in collaborazione con Radi-Cool, azienda specializzata in prodotti per il raffreddamento radiante, lacontiene metamateriali compositi sintetici con proprietà che non si trovano normalmente in natura”, spiega il costruttore. Sebbene sia ancora in fase di sperimentazione, i risultati ottenuti finora sono stati molto promettenti. Parcheggiato sotto il sole, accanto a un veicolo contradizionale, l’auto trattata conha fatto registrare temperature superficiali esterne inferiori di 12 gradi centigradi e temperature interne inferiori di 5 gradi centigradi rispetto al veicolo contradizionale.