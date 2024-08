Morta Giulia Grigore in un incidente stradale sulla provinciale San Giorgio-Ozegna

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 9 agosto 2024), 18 anni di San Giusto Canavese (Torino), è rimasta ferita in modo grave giovedì mattina in unlungo laSanal Cto di Torino a seguito di untra il suo monopattino e un’auto.era su un monopattino che si è scontrato con un’Alfa Romeo Giulietta guidata da un ragazzo di 21 anni residente a Lusigliè.aveva riportato numerosi traumi ed era arrivata in ospedale, con l’eliambulanza, già in condizioni critiche. Nella notte il decesso.stava andando a lavorare in un bar di Rivarolo Canavese. Percorreva la decina di chilometri che separano casa sua a San Giusto Canavese dal locale in cui da circa un anno era impiegata come cameriera.