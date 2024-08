Ma c’è chi voleva di più | Così non serve a niente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) "Chiudere gli ombrelloni all’inizio della mattina? Non, avrei scelto una forma di protesta più significativa". A dirlo è Yuri Bianchi, titolare del Bagno Calypso, che, pur partecipando allo sciopero dei balneari di questa mattina "per spirito di solidarietà tra colleghi", non si dice convinto della modalità, ritenendola troppo "leggera". "Non condivido la scelta di voler chiudere gli ombrelloni per un’ora e mezza la mattina, non cambia nulla e il messaggionon arriva". La protesta, infatti, appare più simbolica che altro, con molti bagnanti, che frequentano le spiagge attrezzate e che molto probabilmente non subiranno particolari disagi. Una scelta "mirata ad arrecare il minor disagio possibile ai nostri clienti", avevano annunciato il Sindacato Italiano Balneari e la Federazione Italiana Balneari.