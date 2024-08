LIVE Canoa velocità Olimpiadi Parigi in DIRETTA | tocca a Carlo Tacchini nella finale C1 1000 metri!

Leggi tutta la notizia su oasport

13.43 Dopo 500m la battaglia sembra essere tutta tra Chirila (ROU) e Pelier (CUB). 13.42 Avanti Chirila (ROU) al primo passaggio. 13.40 Parte laB del C1! 13.37 Prima dell'attesaconnel C1, ci sarà laB, ecco la start list: 1 Canada CAN FITZPATRICK Connor 2 Repubblica Popolare Cinese CHN LIU Hao 3 Cuba CUB PELIER CORDOVA Jose Ramon 4 Ungheria HUN FEJES Daniel 5 Romania ROU CHIRILA Catalin 6 Francia FRA BART Adrien 7 Repubblica Popolare Cinese CHN JI Bowen 8 Spagna ESP CRESPO Pablo 13.35 L'argento va all'Ungheria con Nadas/Totka, bronzo agli australiani Westhuyzen/Green. 13.34 Medaglia d'oro per i tedeschi Schopf/Lemke nel K2 maschile 500. 13.32 Avanti tedeschi Schopf/Lemke al primo passaggio davanti l'Australia. 13.30 Parte ladel K2 maschile 500. 13.