Linea Salerno-Arechi | più treni per le prossime partite

(Di venerdì 9 agosto 2024) In occasione delledi calcio Salernitana-Spezia e Salernitana-Cittadella, in programma rispettivamente lunedì 12 agosto alle ore 20.45 e sabato 17 agosto allore ore 20.30 allo stadio “”, ci saranno corse straordinarie della metropolitana di. Piùmetropolitani sullaRegionale ditalia, in accordo con Regione Campania e Comune di, ha previsto piùmetropolitani sullaoltre il consueto orario di termine, così da consentire un più agevole deflusso dei viaggiatori. In totale le corse metropolitane in più per entrambe lesaranno 6, per un totale di circa 3mila posti, con fermate intermedie nelle stazioni di Torrione, Pastena, Mercatello e Arbostella.