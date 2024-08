L’appello dopo una lunghissima attesa | Voglio ritrovare mia sorella fu data in adozione a 5 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Lucca, 9 agosto 2024 – “ Cerco miaGreta Uddo, nata a Firenze il 25 settembre 1970, di cui abbiamo notizie fino a quando aveva 5, ovvero fino a quando viveva in un istituto di suore a Lucca, dove era stata lasciata, all’età di due, da nostra madre Nunzia Caravello". Èdi Luisa Uddo, che oggi vive a Santa Croce sull’Arno, cui si uniscono anche laMaria Concetta e il fratello Giuseppe. "Nostra madre, che viveva a Firenze, aveva lasciato Greta in un istituto lucchese dove andava periodicamente a trovarla. Improvvisamente quando la bambina aveva cinquenon la trovò più. Scoprì che era statain. Io, che all’epoca vivevo in Sicilia dove mi ero sposata, ho saputo di questa sorellina soltanto quando nostra madre stava per morire.