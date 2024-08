L’anteprima di Cataclismo | un RTS con molto potenziale

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 9 agosto 2024) Nella scena degli strategici il publisher Hooded Horse sta accumulando un successo dopo l’altro. Il lancio dell’anno è certamente Manor Lords, ma nel 2024 sono arrivati anche Norland, Workers & Resources: Soviet Republic, o l’intricato Empires of the Undergrowth. In passato hanno dedicato spazio a Xenonauts 2 e Terra Invicta. Il futuro vedrà il lancio di Falling Frontier, Espiocracy e Nova Roma. Il presente, invece, si chiama. Questo publisher è riuscito a ottenere la fiducia di alcuni degli sviluppatori indipendenti più promettenti del genere, e non solo., nella fattispecie, è creato da Digital Sun, studio noto per Moonlighter e The Mageseeker, e si presenta come un mix rilassante di RTS, tower defense e LEGO, con una fisica che ricorda Besiege e un gameplay che riprende They Are Billions.