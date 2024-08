Jenna Ortega in trattative per entrare nel cast del film di JJ Abrams

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 agosto 2024)è infinali per unirsi alsegreto senza titolo di JJdella Warner Bros. La superstar di Mercoledì e Beetlejuice, Beetlejuice reciterà al fianco di Glen Powell, che sta anche lui finalizzando il suo accordo. Si conoscono pochi dettagli sul, a parte il fatto che non è unsui viaggi nel tempo.ha scritto la sceneggiatura e la sua Bad Robot sta producendo. Si tratta di una coppia di attori da blockbuster: Powell, dopo Top Gun: Maverick e Tutti tranne te, è neldi Twisters, che ha superato i 200 milioni di dollari negli Stati Uniti e i 275 milioni di dollari in tutto il mondo.ha fatto registrare all’ultimo Scream VI il suo miglior incasso nazionale di sempre con 44,4 milioni di dollari e il miglior incasso negli Stati Uniti per il franchise con 108,1 milioni di dollari.