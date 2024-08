Industria tensione del comparto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Luci e ombre sulle previsioni per l’economia reggiana. Le più recenti analisi della Camera di commercio dell’Emilia sui dati di previsione dell’Osservatorio Prometeia di luglio evidenziano una crescita del Pil dell’1,3% per il 2024: un dato positivo rispetto al +0,6% ipotizzato ad aprile. Ma non mancano difficoltà per la manifattura. Al saldo positivo previsto a fine anno, infatti, dovrebbero concorrere soprattutto l’agricoltura (aumento del Pil del 6,2%, con problemi rinviati al 2025, quando si dovrebbe registrare un – 2,1%), le costruzioni (in crescita del 5,8% nel 2024, ma in forte calo nel 2025, con un -9,2%) e i servizi, con previsioni di costante crescita. Per l’, invece, le previsioni sono di tutt’altro tenore. Il saldo è previsto a -0,9% a fine 2024.