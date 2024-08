Incidente con il monopattino nel Torinese morta la ragazza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) E'nella notte al Cto, Giulia Grigore, 18 anni di San Giusto Canavese (Torino), rimasta gravemente ferita ieri mattina in unstradale che si è verificato sulla provinciale San Giorgio-Ozegna. Laera su unche, per cause in fase di accertamento, si è scontrato con un'Alfa Romeo Giulietta condotta da un 21enne residente a Lusigliè. La giovane sulha riportato numerosi traumi ed è arrivata in ospedale, con l'eliambulanza, già in condizioni critiche. La dinamica dell'è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea.