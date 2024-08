Il vignaiolo siciliano che ha dato una nuova speranza ai rifugiati | la storia di Antonino Caravaglio

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 9 agosto 2024) Non c'è solo il caporalato in Italia, per fortuna infatti si contano realtà agricole che, con il lavoro, aiutano chi è più svantaggiato. È il caso diche ha riportato la viticoltura a Stromboli, unadi inclusione, uno sguardo allargato verso l'accoglienza e l'ottimismo. Nella sua azienda sull'isola di Salina ha assunto quattro ragazzi. Unaa lieto fine che dovrebbe essere la regola più che l’eccezione. «L’immigrazione dovrebbe essere vista come una potenziale risorsa», dice. «Uno dei fattori limitanti che spesso si riscontrano in agricoltura è la necessita di manodopera. Io ho preso con me quattro ragazzi, tutto nell’ambito della legalità ed è stata una scelta determinante perché ho trovato dei bravi dipendenti che si occupano dei miei vigneti. 35 Appezzamenti che richiedono tanta manodopera.