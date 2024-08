Gravellona Lomellina entrano in chiesa e rubano le offerte | identificati grazie alle telecamere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Hanno approfittato della momentanea assenza del parroco, don Giampaolo Villaraggia, per forzare la porta della canonica dellaparrocchiale dei santi Pietro e Paolo die hanno sottratto 1.700 euro in contanti che erano ledei fedeli e con quelli sono fuggiti in auto. A pochi giorni dall’episodio, avvenuto lo scorso 24 luglio, i carabinieri della stazione dihanno identificato e denunciato due uomini di 27 e 51 anni, parenti tra loro, per il reato di furto aggravato. Per identificarli i militari hanno analizzato le immagini del servizio di videosorveglianza comunale che hanno ripreso i due malviventi prima e dopo la loro azione e hanno permesso di risalire alla loro identità e a denunciarli.