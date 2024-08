Diritti TV Serie B | Sky e DAZN in prima linea

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 9 agosto 2024) Negli ultimi mesi, il tema deitelevisivi per laB ha dominato le discussioni tra club, emittenti e tifosi. Ecco la situazione attuale. Nonostante la crescente popolarità del campionato cadetto, le trattative per iTV si sono rivelate complesse e lunghe per laB. Sky esono al centro di queste trattative, ma non mancano le difficoltà. Ecco un’analisi approfondita della situazione attuale.B, foto Ansa – VelvetMagLe ultime notizie indicano che laB si trova ancora in una fase di stallo riguardo aitelevisivi. Le offerte di Sky e, pur essendo considerate, non hanno ancora portato a un accordo definitivo. Questo ha creato un clima di incertezza, con i club che rischiano di perdere importanti introiti derivanti daiTV. Secondo le fonti, Sky ehanno presentato offerte concrete per trasmettere le partite dellaB.