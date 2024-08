Delitto della notte di Natale altri due arresti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sono salite a nove le persone arrestate per l’omicidio di Ranjit Singh, consumatosi la vigilia didel 2023 a Brescia, in un parcheggio di via Milano (nella foto). Le indagini condotte dai carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale di Brescia in collaborazione con le stazioni del territorio continuano a rivelare nuovi dettagli e portare all’arresto disospettati. Secondo quanto riferito, due nuovi arrestati, un 26enne di Leno e un 23enne di Pavone Mella, entrambi di origine indiana-pakistana ma con nazionalità italiana , avrebbero avuto "un ruolo organizzativo ed esecutivo" nell’agguato a colpi di coltello che è costato la vita al 51enne Ranjit Singh. L’omicidio sarebbe maturato all’interno di una faida tra la vittima e il presunto mandante, anch’egli di nazionalità indiana e titolare di un’azienda: Sanjeev Kumar, imprenditore edile 47enne di Bagnolo Mella.