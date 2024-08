De Luca | Il Napoli è un cantiere aperto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 9 agosto 2024) Francesco De, giornalista, è intervenuto a “Magazine Live“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole: “C’è la concreta possibilità che ilprenda Lukaku a prescindere della conclusione per la cessione di Osimhen. Conte ha i poteri nella parte tecnica e ha bisogno della rosa al completo. Si fa un tentativo per avere entro fine agosto la rosa al completo, a prescindere da Osimhen. La situazione Osimhen è nebulosa, chiara è la sua volontà di andare via e deldi cederlo, non si vede nemmeno uno spiraglio per la fine di questa vicenda. Mi sembra complicato farlo tornare sui suoi passi. Ilfa bene a stringere l’accordo con il Chelsea.