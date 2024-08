Correte ci sono i ladri | poliziotto allerta i colleghi Sventato furto in un condominio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Perugia, 9 agosto 2024 - Due topi d'appartamentostati arrestati all’interno di una San Mariano (Corciano) poco primo di mettere a segno il colpo. Si tratta di un 48enne e di un 28enne georgiani. I due stavano infatti forzando la porta di un'abitazione quando sitrovati i poliziotti alle spalle. A permettere l’arresto in flagranza è stato unche vive in quel palazzo e che aveva notato i due, prima, all’esterno dell’edificio, e, poi, all’interno del. Da qui l’allarme e l’intervento dei. I malviventistati trovati in possesso di cacciavite, torcia, filo di nylon, bomboletta di olio lubrificante e lastra di alluminio.