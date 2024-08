Come indossare un top con 102 cucchiai secondo Cate Blanchett

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 9 agosto 2024) In occasione della premiere di “Borderlands” a Los Angeles,è stata fotografata con un outfit elegante decisamente fuori dagli schemi. Il top con scollo halter scelto dall’attrice è coperto da 102d’argento provenienti dalla campagna svedese. Appartenente alla collezione A/I 2023 del brand svedese ** Hodakova**, questo capo è stato abbinato a un paio di pantaloni sartoriali affusolati, scarpe con tacco firmate Paul Andrew e anello Louis Vuitton. Non ci resta che attendere fino alla fine del press tour per scoprire tutti gli incredibili outfit dell’attrice. GUARDA LE FOTO Oscar 2023: tra le candidate a Miglior attrice protagonistaha una sola rivale Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAun top con 102Amica.