Chiamo Giorgia e… | Salvini svela il retroscena e ridicolizza le bufale sulle tensioni nel governo

(Di venerdì 9 agosto 2024) “Si inventano partiti, si inventano litigi Siamo soggetti politici diversi, abbiamo culture politiche diverse, però si mettano l’anima in pace. Checché ne scrivano Repubblica e il Corriere, la determinazione di questoè arrivare al 2027, alla fine del mandato“. Ospite del Versiliana Festival Matteoha sgombrato il campo dalle illazioni su crisi die litigi tra e dentro i partiti della maggioranza. Lo ha fatto entrando nel merito degli argomenti e, prima ancora, soffermandosi sul metodo. “È una sorta di cinema auto-prodotto, e lo dico da giornalista, dove in mancanza di notizie si inventano notizie per poi avere una smentita e dire ‘è stata smentita la non-notizia'”, ha sottolineato il vicepremier.