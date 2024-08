Calciomercato Sassuolo | il portiere la cessione di Pinamonti e il sostituto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Il Sassuolo è pronto a definire tre operazioni molto importanti sul mercato. La squadra neroverde è reduce dall'amara retrocessione dalla Serie A e la dirigenza è in contatto per costruire un organico in grado di lottare subito per la promozione. E' in definizione la trattativa per l'arrivo del nuovo portiere: Ionut Radu. L'estremo difensore di proprietà dell'Inter è reduce dall'esperienza in prestito al Bournemouth. Le manovre in attacco Il Sassuolo è in trattativa per la cessione di Andrea Pinamonti all'estero: l'attaccante potrebbe trasferirsi allo Stoccarda per circa 15 milioni di euro. Il club neroverde ha individuato il sostituto: Milan Djuric del Monza, calciatore di grande esperienza e decisivo in chiave realizzativa.