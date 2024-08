Bonifiche ex Ip ed area Sicam C’è il via libera della Regione Sul piatto 125 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) ViadallaLiguria alla bonifica dell’exIp alla Spezia e dell’exdi Santo Stefano Magra. Siglato ieri l’accordo con il ministero dell’Ambiente esicurezza energetica e i Comuni di Santo Stefano Magra eSpezia per il finanziamento, con risorse del Pnrr per circa 6e mezzo diprogettazione ed esecuzione dell’intervento di bonifica e ripristino ambientale di 15mila metri quadrati dell’ex raffineria Ip e di 6didestinati alla bonifica dell’ex, con la messa in sicurezza permanente dei 30mila metri quadrati del sito.