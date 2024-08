Autorimesse inagibili E fioccano le multe

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Effetto collaterale dei lavori del Superbonus 110% è l’emergenza parcheggi che ormai esaspera le oltre 1.500 famiglie abitanti in via dei Pini e nel vicino residence Ripamonti con i suoi mille miniappartamenti. Infatti i garage dei palazzoni sono interessati da lavori e sono chiusi, causa mancanza della certificazione di agibilità. E quelli aperti lo sono pare per una forzatura, in quanto trovare un parcheggio è un’impresa e le auto ormai vengono lasciate dove capita: in doppia fila, sui marciapiedi, sui cordoli della strada, alle fermate dei pullman. Una situazione imbarazzante sulla quale gli agenti della polizia locale chiudono un occhio la notte. Ma di giornole