Aperte le iscrizioni per una giornata di solidarietà tra i vigneti

(Di venerdì 9 agosto 2024)leper unaditra iPaolo Kessisoglu neiraccoglie l’uva per supportare i giovani in difficoltà A partire da giovedì 1° agosto, sonole prenotazioni per partecipare alla 13ª edizione della “®Vendemmia Solidale – Festa e Beneficenza nella Terra del Prosecco Superiore”, un evento imperdibile che unisce divertimento eimmersi neidi Treviso. L’iniziativa, che si terrà domenica 8 settembre 2024, dalle 9.00 alle 16.00, presso la splendida cantina Le Manzane, situata tra i suggestivi filari di Glera a S. Pietro di Feletto (Treviso), offrirà quindi agli “aspiranti vendemmiatori” la possibilità di vivere un’esperienza unica di raccolta dell’uva per una nobile causa.