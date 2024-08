Alta tensione al gate | Aggressioni e minacce

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Agosto, periodo di partenze. Aumentano i voli, il traffico si intensifica, e sempre più persone, desiderose di partire per le vacanze, affollano gli scali. Ma allo stesso tempo cresce il rischio di ritardi, overbooking e l’insofferenza al chek-in o aiper qualsivoglia intoppo sulla strada per le ferie. Il risultato? "Abbiamo appreso dai nostri associati che giovedì si è verificata l’ennesima aggressione ai danni di una lavoratrice", hanno denunciato Pasquale Salvatore e Nicola Priore, della Fit Cisl di Bergamo, riferendosi all’aeroporto di Orio al Serio. Sono circa 300 le lavoratrici in servizio allo scalo bergamasco.